Найди ошибки в вычислениях и реши правильно. 1751:5=35(ост.1) 1983:9=22(ост.3) 2930:7=41(ост.1) 40202:6=670(ост.2)

Математика
Найди ошибки в вычислениях и реши правильно. 1751:5=35(ост.1) 1983:9=22(ост.3) 2930:7=41(ост.1) 40202:6=670(ост.2)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Правильно 2) Правильно 3) неправильно (2930:7= 418 остаток 3) 4)правильно
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