Помогите составить предложение ,что бы в предложении было ,слеп как летучая мышь
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Помогите составить предложение ,что бы в предложении было ,слеп как летучая мышь
Ответ(ы):
Гость:
Оказывается мой кот слепой как летучая мышь!.
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