1. Как долго стучал по дереву дятел?(Раннее утро с до вечера) 2. Откуда и куда летела пчёлка?(Пчелиный улей,из,к, душистый клевер) 3. Где и куда плыл корабль?(Синее море,по,мимо,к,скалистый остров,далёкий горизонт.) 4. Чему ...

Русский язык

1. Как долго стучал по дереву дятел?(Раннее утро с до вечера) 2. Откуда и куда летела пчёлка?(Пчелиный улей,из,к, душистый клевер) 3. Где и куда плыл корабль?(Синее море,по,мимо,к,скалистый остров,далёкий горизонт.) 4. Чему радовались дети?(Ясное утро, зимнее солнце,пушистый снег.)

Автор: Гость