1. Как долго стучал по дереву дятел?(Раннее утро с до вечера) 2. Откуда и куда летела пчёлка?(Пчелиный улей,из,к, душистый клевер) 3. Где и куда плыл корабль?(Синее море,по,мимо,к,скалистый остров,далёкий горизонт.) 4. Чему ...
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1. Как долго стучал по дереву дятел?(Раннее утро с до вечера) 2. Откуда и куда летела пчёлка?(Пчелиный улей,из,к, душистый клевер) 3. Где и куда плыл корабль?(Синее море,по,мимо,к,скалистый остров,далёкий горизонт.) 4. Чему радовались дети?(Ясное утро, зимнее солнце,пушистый снег.)
Ответ(ы):
Гость:
Из пчелиного улья к душистому клеверу. По синему морю, мимо скалистых островов к далекому горизонту. Ясному утру, зимнему солнцу, пушистому снегу.
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