Что такое древнегреческий полис?

История
Что такое древнегреческий полис?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полис - город, государство.  А если надо подробнее, то: Полис - небольшое по территории государство, со своим правителем,  войском и законами.   
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