Что такое древнегреческий полис?
История
Что такое древнегреческий полис?
Ответ(ы):
Гость:
Полис - город, государство. А если надо подробнее, то: Полис - небольшое по территории государство, со своим правителем, войском и законами.
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