Помогите решить уравнение с модулями |0,5х+3|=5
Математика
Помогите решить уравнение с модулями |0,5х+3|=5
Ответ(ы):
Гость:
0.5х+3=5 0.5х=5-3 0.5х=2 х=4
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