Помогите решить вторую задачу я не как не могу понять это новая тема мы её ещё не п??аходили

Математика
Помогите решить вторую задачу я не как не могу понять это новая тема мы её ещё не п??аходили
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: S1-15км/ч           S2-20км/ч           T-3ч           Растояние-?          1)15х3=45(КМ)-поехал первый          2)20Х3=60(КМ)-проехал второй          3)45+60=105(КМ) В-105КМ
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