Составьте словосочетания с существительными.Укажите,какой из перечисленных условий слитного написания подходит для объяснения правописания этих существительных: а)можно подобрать синоним; Б)существительные без НЕ употребляютс...
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Составьте словосочетания с существительными.Укажите,какой из перечисленных условий слитного написания подходит для объяснения правописания этих существительных: а)можно подобрать синоним; Б)существительные без НЕ употребляются; В) есть противописание. недоумение-_____________________ Негодование-____________________ Нелепость-___________________
Ответ(ы):
Гость:
А) Недоумения- Без знания Негодования-Нет настроения Нелепость-Не везучий
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