Составьте словосочетания с существительными.Укажите,какой из перечисленных условий слитного написания подходит для объяснения правописания этих существительных: а)можно подобрать синоним; Б)существительные без НЕ употребляютс...

Русский язык
Составьте словосочетания с существительными.Укажите,какой из перечисленных условий слитного написания подходит для объяснения правописания этих существительных: а)можно подобрать синоним; Б)существительные без НЕ употребляются; В) есть противописание. недоумение-_____________________ Негодование-____________________ Нелепость-___________________
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)  Недоумения- Без знания      Негодования-Нет настроения       Нелепость-Не везучий 
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