Запиши произведения,соответствующие данным суммам из пяти слагаемых,равных 19. ??з трёх слагаемых,равных 27. из четырёх слагаемых,равных 6. из шести слагаемых,равных 4. найди значения записанных выражений. запиши свои чет...

Математика
Запиши произведения,соответствующие данным суммам из пяти слагаемых,равных 19. ??з трёх слагаемых,равных 27. из четырёх слагаемых,равных 6. из шести слагаемых,равных 4. найди значения записанных выражений. запиши свои четыре суммы,которые можно заменить произведениями. .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1,2)19*5=95  27*3=81  6*4=24  4*6=24  3) из семи слагаемых равных 5  из пяти слагаемых равных 3  из трёх слагаемых равных 9  из шести слагаемых равных 17
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