При написании какого слова нужно использовать правило: "Безударный гласный звук в корне проверяй ударением" а) желток б) корзина в)проверка г)садик 2) Укажите главные члены предложения. Снова у школьников на партах лежат ...
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При написании какого слова нужно использовать правило: "Безударный гласный звук в корне проверяй ударением" а) желток б) корзина в)проверка г)садик 2) Укажите главные члены предложения. Снова у школьников на партах лежат книги и тетради. а) у школьников лежат б) лежат на партах в) книги лежат г) книги и тетради лежат 3) Укажите имя прилагательное а) понятно б) понятие в) понятные г) понимать ,)
Ответ(ы):
Гость:
1. в) проверка 2. г)книги и тетради лежат 3. в) понятные
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