Найди периметр равно стороннего треугольника, длина стороны которого 4 см. Как записать условие?

Математика
Найди периметр равно стороннего треугольника, длина стороны которого 4 см. Как записать условие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х3 = 12 см - периметр
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