Найди периметр равно стороннего треугольника, длина стороны которого 4 см. Как записать условие?
Математика
Найди периметр равно стороннего треугольника, длина стороны которого 4 см. Как записать условие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х3 = 12 см - периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Расстояние между селами 65 км. Из этих сел одновременно навтречу к друг другу выихали 2 вилосипедиста, один ехал со скоростью 14 км/час другой 12км...
Русский язык
Героями литературных произведений были люди высоких положений княза иерахи церк??и.Расставьте в этом предложии знаки перепинание и подчеркните сказ...
Английский язык