Найди площадь четырехугольника
Математика
Найди площадь четырехугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника 10.5
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