Найди площадь прямоугольника ABCD по указанным размерам.Реши задачу, составляя выр??жение.Постарайся найти два способа. Запиши ответ. спасибо

Математика
Найди площадь прямоугольника ABCD по указанным размерам.Реши задачу, составляя выр??жение.Постарайся найти два способа. Запиши ответ. спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где данные то?! Напиши размеры прямоугольника АВСD
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