Найди площадь прямоугольника если одна сторона клетки 1 см проведи прямую линию т??к,чтобы этот прямоугольник оказался разбит на две части одна из которых имеет периметр 16 см
Математика
Найди площадь прямоугольника если одна сторона клетки 1 см проведи прямую линию т??к,чтобы этот прямоугольник оказался разбит на две части одна из которых имеет периметр 16 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника 17 сантиметров
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