Найди площадь прямоугольника если одна сторона клетки 1 см проведи прямую линию т??к,чтобы этот прямоугольник оказался разбит на две части одна из которых имеет периметр 16 см

Математика

Найди площадь прямоугольника если одна сторона клетки 1 см проведи прямую линию т??к,чтобы этот прямоугольник оказался разбит на две части одна из которых имеет периметр 16 см

Автор: Гость