Найди площадь прямоугольника и периметр (верхняя сторона 5 боковая 4)
Математика
Найди площадь прямоугольника и периметр (верхняя сторона 5 боковая 4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пириметр (5+4)*2=18 Площадь 5*4=20
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