Переведите на онглийский:мэри котается на коньках,мики плавает,чош играет в шахмоты,сан читает книгу,боб и катя с мотрят мультики, анна рисует кортину. ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУСТА
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Переведите на онглийский:мэри котается на коньках,мики плавает,чош играет в шахмоты,сан читает книгу,боб и катя с мотрят мультики, анна рисует кортину. ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mary skates,Mickey swims,Chosh playing chess,San reading a book,Bob and Kate watching cartoons, Anna paints a picture.
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