Переведите на онглийский:мэри котается на коньках,мики плавает,чош играет в шахмоты,сан читает книгу,боб и катя с мотрят мультики, анна рисует кортину. ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУСТА

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Переведите на онглийский:мэри котается на коньках,мики плавает,чош играет в шахмоты,сан читает книгу,боб и катя с мотрят мультики, анна рисует кортину. ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУСТА

Автор: Гость