Найди значение выражения ; а) 2307 - 453 + 636. б) 734 + 2586 - 1090 + 175. Надо по действиям.

Математика

Найди значение выражения ; а) 2307 - 453 + 636. б) 734 + 2586 - 1090 + 175. Надо по действиям.

Автор: Гость