Найди значение выражения ; а) 2307 - 453 + 636. б) 734 + 2586 - 1090 + 175. Надо по действиям.
Математика
Найди значение выражения ; а) 2307 - 453 + 636. б) 734 + 2586 - 1090 + 175. Надо по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2307-453+636=2490 действие по порядку. б)1) 734+2586=3320 2)1090+175=1265 3) 3320-1265=2055
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