Почему извержение вулкана нередко сопровождаются землетрясениями?
География
Почему извержение вулкана нередко сопровождаются землетрясениями?
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Нннгннннннннннннннннннннннн
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