В толковом словаре 4-5 однокоренных слов. например(гора-горный гористый)....Пожалуйста. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
В толковом словаре 4-5 однокоренных слов. например(гора-горный гористый)....Пожалуйста. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Лес-лесной-лесистый-лесопосадок-лесник Водный-наводнение-водянистый-водоворот Письмо-письменный-писатель-писать-написанный Снег-снегурочка-снежки-снегопад-снежинка Смех-смешить-смеяться-усмешка-смешной Спать-недосып-пересып-выспаться-проспать
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