В толковом словаре 4-5 однокоренных слов. например(гора-горный гористый)....Пожалуйста. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
В толковом словаре 4-5 однокоренных слов. например(гора-горный гористый)....Пожалуйста. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес-лесной-лесистый-лесопосадок-лесник Водный-наводнение-водянистый-водоворот Письмо-письменный-писатель-писать-написанный Снег-снегурочка-снежки-снегопад-снежинка Смех-смешить-смеяться-усмешка-смешной Спать-недосып-пересып-выспаться-проспать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить, срочно!!!!
Ответить
Английский язык
Helllllllllppppp Что они делают))))
Ответить
Английский язык
В каком случае пишется doesn't, а когда don't?
Ответить
Обществознание
6. Ученик для учителя является : а)объектом деятельности б)субъектом деятельнос??и в)конкурентом г)коллегой 7.Свойства и роли человека...
Ответить
Алгебра
На сколько% увеличится периметр квадрата, если его сторону увеличить на 10%? (Отв. на 21%). Завтра контрольная помогите
Ответить