Helllllllllppppp Что они делают))))
Английский язык
Helllllllllppppp Что они делают))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B sit down D stand up C open your books!
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