В каком случае пишется doesn't, а когда don't?
Английский язык
В каком случае пишется doesn't, а когда don't?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант пишется когда он, она, оно, второй когда я, мы, ты, вы, они.
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