Помогите с переносом. Алевтина Юрьевна, Игорь Иванович, Машенька, Геннадий, Римма ??алерьевна, Майя, Олег.
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Помогите с переносом. Алевтина Юрьевна, Игорь Иванович, Машенька, Геннадий, Римма ??алерьевна, Майя, Олег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алев-тина Юрьев-на,Игорь(не переносится) Ива-но-вич, Ма-шень-ка,Генна -дий ,Рим-ма Валерь-евна, Майя( не переносится), Олег
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