Назовите числа ,кратные 6 и 4 не забудьте 4 ладно помогите пожалуйста токо быстрее к/р

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Числа кратные 6 это те,которые делятся на 6 - это 6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,90 и т.д. Числа кратные 4,которые делятся на 4 это 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 и т.д.