Назовите числа ,кратные 6 и 4 не забудьте 4 ладно помогите пожалуйста токо быстрее к/р

Математика
Назовите числа ,кратные 6 и 4 не забудьте 4 ладно помогите пожалуйста токо быстрее к/р
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа кратные 6 это те,которые делятся на 6   -     это 6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,90  и т.д.       Числа кратные 4,которые делятся на 4   это     4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В толковом словаре 4-5 однокоренных слов. например(гора-горный гористый)....Пожалуйста. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить, срочно!!!!
Ответить
Английский язык
Helllllllllppppp Что они делают))))
Ответить
Английский язык
В каком случае пишется doesn't, а когда don't?
Ответить
Обществознание
6. Ученик для учителя является : а)объектом деятельности б)субъектом деятельнос??и в)конкурентом г)коллегой 7.Свойства и роли человека...
Ответить