4. Какое количество теплоты сообщено одну молю одноатомного газа при его избранно?? нагревании на 100 К?
Физика
4. Какое количество теплоты сообщено одну молю одноатомного газа при его избранно?? нагревании на 100 К?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый закон термодинамики для изобарного процесса: Q=дельтаU+A дельтаU=i/2*ню*R*дельтаT дельтаU=3*1*8.31*100/2=1246.5Дж дельтаU=i/2A A=дельтаU*2/i=1246.5*2/3=831Дж Q=1246.5+831=2077.5Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Окружающий мир
Русский язык
Помогите с переносом. Алевтина Юрьевна, Игорь Иванович, Машенька, Геннадий, Римма ??алерьевна, Майя, Олег.