4. Какое количество теплоты сообщено одну молю одноатомного газа при его избранно?? нагревании на 100 К?

Физика
4. Какое количество теплоты сообщено одну молю одноатомного газа при его избранно?? нагревании на 100 К?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый закон термодинамики для изобарного процесса: Q=дельтаU+A дельтаU=i/2*ню*R*дельтаT дельтаU=3*1*8.31*100/2=1246.5Дж дельтаU=i/2A A=дельтаU*2/i=1246.5*2/3=831Дж Q=1246.5+831=2077.5Дж
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