Сочинение о добре(мини)

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Добро – светлое и приятное чувство, которое дарит улыбку, приносит радость. Иногда оно вызывает замирание сердца. Добро сравнимо с кусочком счастья. У всех людей свое определение добра. Кто-то считает, что быть добрым – значит, не обижать слабых, не обманывать и помогать людям. Другие считают, если ты выполнил долг перед семьей, перед родными, никого не подвел – это доброта. Добро в моем понимании - это намеренно и бескорыстно помочь другому, не ожидая чего-то взамен. Если я просто подсказал незнакомому мне человеку, как пройти в интересующее его место - это уже добро. Добро, сделанное без усилий и спонтанно - самый приятный поступок для меня.