ЧТО ГОВОРЯТ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ НА ХЭЛЛОУИН НУЖНО ЧТО-ТО ТИПА ,,КАШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ" НО КАК ПРАВИЛЬНО-ТО? Побольше версий пожалуйста...)

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ЧТО ГОВОРЯТ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ НА ХЭЛЛОУИН НУЖНО ЧТО-ТО ТИПА ,,КАШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ" НО КАК ПРАВИЛЬНО-ТО? Побольше версий пожалуйста...)

Автор: Гость