ЧТО ГОВОРЯТ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ НА ХЭЛЛОУИН НУЖНО ЧТО-ТО ТИПА ,,КАШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ" НО КАК ПРАВИЛЬНО-ТО? Побольше версий пожалуйста...)

Другие предметы
ЧТО ГОВОРЯТ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ НА ХЭЛЛОУИН НУЖНО ЧТО-ТО ТИПА ,,КАШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ" НО КАК ПРАВИЛЬНО-ТО? Побольше версий пожалуйста...)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ещё говорят " Конфеты или жизнь" или делают пранки над друзьями)) в интернете ООЧЕНЬ много всего такого :3
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