Яблоко тяжелее чем груша на легче чем апельсин.Какой фрукт легче..апельсин или груша ..закрась кружок с номером схематического чертежа к задаче и запиши ответ

Математика

Яблоко тяжелее чем груша на легче чем апельсин.Какой фрукт легче..апельсин или груша ..закрась кружок с номером схематического чертежа к задаче и запиши ответ

Автор: Гость