Яблоко тяжелее чем груша на легче чем апельсин.Какой фрукт легче..апельсин или груша ..закрась кружок с номером схематического чертежа к задаче и запиши ответ

Математика
Яблоко тяжелее чем груша на легче чем апельсин.Какой фрукт легче..апельсин или груша ..закрась кружок с номером схематического чертежа к задаче и запиши ответ
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Гость:
Ответ: груша всех легче
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