Сложи каждый домик из деталей танграмма
Математика
Сложи каждый домик из деталей танграмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю які саме деталі дано, але ось Вам 4 варіанти вірішення з однакових деталей)
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