Найди слова состоящее из шести звуков. каёмка, яблоко,тополь
Русский язык
Найди слова состоящее из шести звуков. каёмка, яблоко,тополь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко так как там 6 звуков
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