Найдите площадь прямоугольника со сторонами которого равна a 6см,b 7 см

Математика
Найдите площадь прямоугольника со сторонами которого равна a 6см,b 7 см
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Гость:
S=6*7=42см2 Ответ: S=42см2
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