В одном пакете 6 килограмм конфет а в другом 9 килограммов с тем же конфет 2 пакет стоит на 600 руб. дороже сколько рублей стоит 1 пакет с конфетами

Математика

В одном пакете 6 килограмм конфет а в другом 9 килограммов с тем же конфет 2 пакет стоит на 600 руб. дороже сколько рублей стоит 1 пакет с конфетами

Автор: Гость