В одном пакете 6 килограмм конфет а в другом 9 килограммов с тем же конфет 2 пакет стоит на 600 руб. дороже сколько рублей стоит 1 пакет с конфетами
Математика
В одном пакете 6 килограмм конфет а в другом 9 килограммов с тем же конфет 2 пакет стоит на 600 руб. дороже сколько рублей стоит 1 пакет с конфетами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-6=3(кг) разница в весе 600:3=200(руб) стоит 1 кг конфет 6×200=1200(руб) заплатили за первый пакет 9×200=1800(руб) заплатили за второй пакет 1200+1800=3000(руб)заплатили всего
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