Со словами 1 тапсырма нужно написать диалог( на казахском)

Қазақ тiлi
Со словами 1 тапсырма нужно написать диалог( на казахском)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-сәлеметсіздерме? -балам,келдің бе,кел отыр -ас болсын -рахмет -асыңыз қандай дəмді. -үйдің тармағына не жетсін? -санаттарының өте дəмді -бұны сенің қарындасым аружан дайындады -короче крючком суток жазамын болды
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