Что будет если Земля начнёт крутиться медленее или быстрее,(ток не надо писать сама по себе не раскрутится и не замедлится).

Окружающий мир

Что будет если Земля начнёт крутиться медленее или быстрее,(ток не надо писать сама по себе не раскрутится и не замедлится).

Автор: Гость