Что будет если Земля начнёт крутиться медленее или быстрее,(ток не надо писать сама по себе не раскрутится и не замедлится).
Окружающий мир
Что будет если Земля начнёт крутиться медленее или быстрее,(ток не надо писать сама по себе не раскрутится и не замедлится).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День или ночь будет дольше
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