Найди сумму наименьшего положительного и наибольшего отрицательного Корней уравнения(в градусах) cos2x(tg2x+1)=0

Алгебра
Найди сумму наименьшего положительного и наибольшего отрицательного Корней уравнения(в градусах) cos2x(tg2x+1)=0
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