Определите индукцию магнитного поля в центре кругового провода радиусом 0,5 м,если сила тока в нем 10 А.
Физика
Определите индукцию магнитного поля в центре кругового провода радиусом 0,5 м,если сила тока в нем 10 А.
Ответ(ы):
Гость:
1. Вектор магнитной индукции – основная характеристика магнитного поля, которую можно найти по формулам (3) – (5), (7), (8).При заданном распределении токов расчет магнитных полей производят с помощью закона Био-Савара-Лапласа (1), (2) и принципа суперпозиции полей (9). Формулой (9) пользуются в том случае, если воспользоваться соотношениями (3)–(5), (7), (8) нельзя.Из принципа суперпозиции также следует, что если в какой-то точке магнитное поле создано несколькими проводниками с током, то вектор результирующего поля равен векторной сумме магнитных индукций, созданных в этой точке каждым током в отдельности, т. е. ,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В водной экосистеме по сравнению с наземной 1 резкое колебание теплового режима ,2 стабильный тепловой режим
Математика
Найдите значение выражения наиболее рационым способом: 0.67^2+2.13×0.67+2.8×4.33 пожалуйст?? помогите
Математика
Математика
Помогите! Сравни дроби, пользуясь общим правилом сравнения дробей: б)9/11 и 5/7 в)5/13 и 9/21 г)7/20 и 11/30 д)4/45 и 3/37