Определите индукцию магнитного поля в центре кругового провода радиусом 0,5 м,если сила тока в нем 10 А.

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1. Вектор магнитной индукции – основная характеристика магнитного поля, которую можно найти по формулам (3) – (5), (7), (8).При заданном распределении токов расчет магнитных полей производят с помощью закона Био-Савара-Лапласа (1), (2) и принципа суперпозиции полей (9). Формулой (9) пользуются в том случае, если воспользоваться соотношениями (3)–(5), (7), (8) нельзя.Из принципа суперпозиции также следует, что если в какой-то точке магнитное поле создано несколькими проводниками с током, то вектор результирующего поля равен векторной сумме магнитных индукций, созданных в этой точке каждым током в отдельности, т. е. ,