Каким образом из растений выделяется углиуислый газ

Биология
Каким образом из растений выделяется углиуислый газ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из них выделяется кислород,а не углекислый газ,и это из-за фотосинтеза
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