Показание вольтметра, подключенного к участку цепи, составляет 4,5 В. какую работу ??овершвет электрическое поле на этом участке цепи при перемещении заряда 20 мКл

Физика

Показание вольтметра, подключенного к участку цепи, составляет 4,5 В. какую работу ??овершвет электрическое поле на этом участке цепи при перемещении заряда 20 мКл

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