Показание вольтметра, подключенного к участку цепи, составляет 4,5 В. какую работу ??овершвет электрическое поле на этом участке цепи при перемещении заряда 20 мКл
Физика
Показание вольтметра, подключенного к участку цепи, составляет 4,5 В. какую работу ??овершвет электрическое поле на этом участке цепи при перемещении заряда 20 мКл
Ответ(ы):
Гость:
U=A/q => A=q*U=20*10`-3*4.5=9 миллиДжоулей
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