Найди в этом тексте слова с разделительным Ь и запиши их в первый столбик. Слова, в которых Ь показывает мягкость согласного, запиши во второй столбик: В полях вьюжит метель. ночью ещё наступают холода. прозрачные лужицы покр...
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Найди в этом тексте слова с разделительным Ь и запиши их в первый столбик. Слова, в которых Ь показывает мягкость согласного, запиши во второй столбик: В полях вьюжит метель. ночью ещё наступают холода. прозрачные лужицы покрываются звонким льдом. А под пушистым снежным ковром трогаются в рост подснежники. Они пустили цепкие корни в мёрзлую землю и тянутся к солнцу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метель,льдом - мягкость согл-х обозначает Ь. Ночью,вьюжит - разделит.Ь.
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