Найди в предложении слова с безударными гласными,проверяемыми ударением,и выдели эти буквы.Выпиши эти слова и подбери к ним проверочные. ОКОЛО ЛЕСНОЙ ТРОПИНКИ ТОЛПИЛИСЬ МОЛОДЫЕ БЕРЁЗКИ И ОСИНКИ.
Русский язык
Найди в предложении слова с безударными гласными,проверяемыми ударением,и выдели эти буквы.Выпиши эти слова и подбери к ним проверочные. ОКОЛО ЛЕСНОЙ ТРОПИНКИ ТОЛПИЛИСЬ МОЛОДЫЕ БЕРЁЗКИ И ОСИНКИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толпились молодые тропинки
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