Найди в сложных предложениях грамматические основы (порядок слов не меняй). Пере??иши предложение, поставив запятые между частями сложного предложения (не перепечатывай имя автора). Пример: 1. Елизавета царствовала 20 лет и ...

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Найди в сложных предложениях грамматические основы (порядок слов не меняй). Пере??иши предложение, поставив запятые между частями сложного предложения (не перепечатывай имя автора). Пример: 1. Елизавета царствовала 20 лет и царствование её было славным. (В. Ключевский) а. Елизавета царствовала; царствование было славным б. Елизавета царствовала 20 лет, и царствование её было славным. 1.Я напишу Ивану Ивановичу и завтра же всё отменится. (Ю. Тынянов) а. б. 2. Громко зазвучала музыка духового оркестра и танцующие плавно задвигались в такт мелодии. а. б.

Автор: Гость