Найди в тексте 2 ошибки и подчеркни их. Уже 13 лет шла война со шведами. Решил в ту п??ру житель Твери Матвей Колымагин наведаться по своим торговым делам в Петербург. Вести о жизни в новой столице печатались в газете, которая...

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Найди в тексте 2 ошибки и подчеркни их. Уже 13 лет шла война со шведами. Решил в ту п??ру житель Твери Матвей Колымагин наведаться по своим торговым делам в Петербург. Вести о жизни в новой столице печатались в газете, которая доходила и до его родной Твери. Теперь он собственными глазами увидел Петропавловскую крепость и Грановитую палату. Неподалёку от Летнего дворца царя Петра встретил купец своего земляка Агафона Никифорова. Обрадовавшись, приятель пригласил его в свой дом на празднование Нового года, который по указу царя отмечали 1 сентября.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая ошибка я думаю в пунктуации . Неподалёку от Летнего дворца , царя Петра встретил купец своего земляка Агафона Никифорова .  И первое сентября ( в конце) должны были написать письменно ,а не поставив просто число ( как и в начале :" тринадцать лет ")  Решил в ту пору житель Твери, Матвей Колымагин ,наведаться по своим торговым делам в Петербург. ( Так как обращение)
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