Найди в тексте словосочетания такого строения прилагательное плюс существительное Покажи мне страсть и стрелкой связь между словами

Русский язык

Найди в тексте словосочетания такого строения прилагательное плюс существительное Покажи мне страсть и стрелкой связь между словами

Автор: Гость