Найди в тексте словосочетания такого строения прилагательное плюс существительное Покажи мне страсть и стрелкой связь между словами
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Найди в тексте словосочетания такого строения прилагательное плюс существительное Покажи мне страсть и стрелкой связь между словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний пейзаж. Пейзаж (какой?) осенний. Крутой склон. Склон (какой?) крутой. Сложной задание. Задание (какое?) сложное.
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