СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ,КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ,ЧТОБЫ НЕ З??БОЛЕТЬ БОЛЕЗНЯМИ,ВЫЗЫВАЕМЫМИ БАКТЕРИЯМИ
Биология
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ,КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ,ЧТОБЫ НЕ З??БОЛЕТЬ БОЛЕЗНЯМИ,ВЫЗЫВАЕМЫМИ БАКТЕРИЯМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно чистить зубы,всегда мыть руки,часто мыться и умываться,не брать пальцы в рот,не просить у друзей их бутылку с водой
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