Как понять "Не возжелай жену близкого своего..."? Помогите пожалуйста!!!

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Как понять "Не возжелай жену близкого своего..."? Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врага своего? Обязательно! С врагом твори что хочешь! Никакого кодекса! Ну это конечно мой принцип, не навязываю. У меня - так) PS. Не возжелай жены генерального директора своего! (с) Альф это пример Работал в одной конторе, втюхался в его жену. Ну и тащит меня к себе, пока никого нет. У меня в бошке автоматом генерируется указанная фраза) Повезло ему, что был тогда боговером.
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