Кинематический закон движения материальной точки имеет вид x=15-10t+t^2(м)Найдите скорость,координату ,перемещения и путь с течением времени

Физика
Кинематический закон движения материальной точки имеет вид x=15-10t+t^2(м)Найдите скорость,координату ,перемещения и путь с течением времени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий вид уравнения Х=Хо+Vot+ at²/2, поэтому Хо=15м, Vo=-10м/с, а=2 м/с² V=-10+2t - уравнение скорости S=-10t +t² -уравнение пути от времени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В лесной школе есть песочные часы на 8 мин и на 13 мин. Как с их помощью отсчитать 5 мин?
Ответить
Английский язык
Как перевести: Там еще горело дерево, в которое попала молния. Пожалуйста, не пользуйтесь переводчиком
Ответить
История
Каково значение трудов философов просвятителей?
Ответить
Русский язык
Дам 15 балов выпишите слова с уменьшительно ласкательными суфиксами .
Ответить
Информатика
Ввести число,если оно положительное вывести "Истинно", если отрицание "Ложь". В про??е надо сделать.
Ответить