Кинематический закон движения материальной точки имеет вид x=15-10t+t^2(м)Найдите скорость,координату ,перемещения и путь с течением времени
Физика
Кинематический закон движения материальной точки имеет вид x=15-10t+t^2(м)Найдите скорость,координату ,перемещения и путь с течением времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий вид уравнения Х=Хо+Vot+ at²/2, поэтому Хо=15м, Vo=-10м/с, а=2 м/с² V=-10+2t - уравнение скорости S=-10t +t² -уравнение пути от времени
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