Кинематический закон движения материальной точки имеет вид x=15-10t+t^2(м)Найдите скорость,координату ,перемещения и путь с течением времени

Физика

Кинематический закон движения материальной точки имеет вид x=15-10t+t^2(м)Найдите скорость,координату ,перемещения и путь с течением времени

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