Каково значение трудов философов просвятителей?
История
Каково значение трудов философов просвятителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря просветителям люди смогли наконец по-другому взглянуть на мир. ,,Я ставлю тебя в центр мира" - говорили в то время. Люди начали воспринимать человека не как низшее существо, а как довольно странное и по чудесному необъяснимое явление. Также стало всё чаще возникать сопротивление в религиозных вопросах. Стали считать, что каждый человек имеет одинаковые права и обязанности, нет высших и низших. (правда за это пришлось бороться не 1 век, но мысли всё таки начали возникать). Также. начали появляться первые книги не религиозного характера. Люди видели в них и высмеивание человеческих недостатков путём метафор и всевозможных эпитетов. А также могли просто окунуться в нечто волшебное и необычное ( Д. Дефо - ,,Робинзон Крузо", Д. Свифт ,,Путешествие Гулливера")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Ввести число,если оно положительное вывести "Истинно", если отрицание "Ложь". В про??е надо сделать.
Математика
От автобусной станции вышел автобус со скоростью 80 километров в час через час в противоположном направление с этой же станции вышел второй автобус...