Каково значение трудов философов просвятителей?

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Благодаря просветителям люди смогли наконец по-другому взглянуть на мир. ,,Я ставлю тебя в центр мира" - говорили в то время. Люди начали воспринимать человека не как низшее существо, а как довольно странное и по чудесному необъяснимое явление. Также стало всё чаще возникать сопротивление в религиозных вопросах. Стали считать, что каждый человек имеет одинаковые права и обязанности, нет высших и низших. (правда за это пришлось бороться не 1 век, но мысли всё таки начали возникать). Также. начали появляться первые книги не религиозного характера. Люди видели в них и высмеивание человеческих недостатков путём метафор и всевозможных эпитетов. А также могли просто окунуться в нечто волшебное и необычное ( Д. Дефо - ,,Робинзон Крузо", Д. Свифт ,,Путешествие Гулливера")