Дам 15 балов выпишите слова с уменьшительно ласкательными суфиксами .

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Дам 15 балов выпишите слова с уменьшительно ласкательными суфиксами .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зубчик, голубчик, карандашик,газончик,укропчик.
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