Небольшое сочинеиие на тему перед каникулами

Гость: Гость:

До конца учебного года оставалось буквально пару дней .Мы продолжали учиться ,но учеников оталось очень мало так как многие перед каникулами разъехались на отдых . Была осень ,это самая лучшая пора в моей жизни ,она переполняет мой внутренний мир красками .Как-то мы с мамой пошли в парк полюбоваться чудесной погодой ,искупаться в осенних листьях и просто погулять .( дальше хз)