Жөн сөзге омоним тауып берендершы өтынемын
Қазақ тiлi
Жөн сөзге омоним тауып берендершы өтынемын
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жөн Мысалы:аты-жөнің, жөн сілтеп жіберіңізші яғни (бағыт бағдар берип жіберіңізші деген мағынада),жөн-етістік болып тур(сенің айтқаның жөн екен,яғни сенің айтқаның дұрыс екен) деген мағынада айтылып тұр
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