Жөн сөзге омоним тауып берендершы өтынемын

Қазақ тiлi
Жөн сөзге омоним тауып берендершы өтынемын
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жөн Мысалы:аты-жөнің, жөн сілтеп жіберіңізші яғни (бағыт бағдар берип жіберіңізші деген мағынада),жөн-етістік болып тур(сенің айтқаның жөн екен,яғни сенің айтқаның дұрыс екен) деген мағынада айтылып тұр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай строки из стихотворения С.Михалкова "Песенка друзей". Спиши.Подчеркни бу??вы,которые обозначают два звука. Мы едем,едем,едем В далёкие...
Ответить
История
Напишите сравнительную характеристику целей и задач Российской Империи в 1Мировой войне и результативность их решения.
Ответить
Математика
Математика 3 клас вправа 290 задача стр 46
Ответить
Русский язык
Написать начальную форму глаголов:выстрелил,прицелился, приговаривал, захлопали, выгнал.Выделить и подчеркнуть общие для двух глагольных форм суффи...
Ответить
Английский язык
Imagine that you are Sergei pen friend ex 98.Write an answer to his letter.Answer his questions
Ответить