Написать начальную форму глаголов:выстрелил,прицелился, приговаривал, захлопали, выгнал.Выделить и подчеркнуть общие для двух глагольных форм суффиксы. Рядом со словами :наконечник, нашлёпка написать в скобках слова, которые да...
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Написать начальную форму глаголов:выстрелил,прицелился, приговаривал, захлопали, выгнал.Выделить и подчеркнуть общие для двух глагольных форм суффиксы. Рядом со словами :наконечник, нашлёпка написать в скобках слова, которые дали им жизнь. Показать как образовано каждое из этих двух слов и разобрать по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выстрелил - стрелять ( суффикс л) приговаривал - говорить , захлопали хлопать, выгнал гнать
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