Найдите массу золотого бруска длинной 8 см ,шириной 4 см,толщиной 2 см .При вычислен??ях принять,что золото плотнее воды в 19.3 раза
Физика
Найдите массу золотого бруска длинной 8 см ,шириной 4 см,толщиной 2 см .При вычислен??ях принять,что золото плотнее воды в 19.3 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+4+2=14массазолотого бруска
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